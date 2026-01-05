Candeo C-RFZB-HUB

Model C-RFZB-HUB Vendor Candeo Description Kinetic RF to Zigbee gateway Exposes action Picture

How to use device type specific configuration

actions : Which press actions do you wish to detect (default: single)?. The value must be one of single , single & double , single, double & triple , single, double, triple & quadruple , single, double, triple, quadruple & quintuple

timeout : Time in ms to delay sending of action since last event to allow for multi-press event detection (ignored if only single event is being detected). The value must be a number with a minimum value of 500 and with a maximum value of 1500