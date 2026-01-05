Candeo C-RFZB-HUB

ModelC-RFZB-HUB
VendorCandeo
DescriptionKinetic RF to Zigbee gateway
Exposesaction
PictureCandeo C-RFZB-HUB

Options

How to use device type specific configuration

  • actions: Which press actions do you wish to detect (default: single)?. The value must be one of single, single & double, single, double & triple, single, double, triple & quadruple, single, double, triple, quadruple & quintuple

  • timeout: Time in ms to delay sending of action since last event to allow for multi-press event detection (ignored if only single event is being detected). The value must be a number with a minimum value of 500 and with a maximum value of 1500

Exposes

Action (enum)

Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: button_1_single_pressed, button_1_double_pressed, button_1_triple_pressed, button_1_quadruple_pressed, button_1_quintuple_pressed, button_2_single_pressed, button_2_double_pressed, button_2_triple_pressed, button_2_quadruple_pressed, button_2_quintuple_pressed, button_3_single_pressed, button_3_double_pressed, button_3_triple_pressed, button_3_quadruple_pressed, button_3_quintuple_pressed, button_4_single_pressed, button_4_double_pressed, button_4_triple_pressed, button_4_quadruple_pressed, button_4_quintuple_pressed, button_5_single_pressed, button_5_double_pressed, button_5_triple_pressed, button_5_quadruple_pressed, button_5_quintuple_pressed, button_6_single_pressed, button_6_double_pressed, button_6_triple_pressed, button_6_quadruple_pressed, button_6_quintuple_pressed, button_7_single_pressed, button_7_double_pressed, button_7_triple_pressed, button_7_quadruple_pressed, button_7_quintuple_pressed, button_8_single_pressed, button_8_double_pressed, button_8_triple_pressed, button_8_quadruple_pressed, button_8_quintuple_pressed, button_9_single_pressed, button_9_double_pressed, button_9_triple_pressed, button_9_quadruple_pressed, button_9_quintuple_pressed, button_10_single_pressed, button_10_double_pressed, button_10_triple_pressed, button_10_quadruple_pressed, button_10_quintuple_pressed.