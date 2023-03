# Paul Neuhaus 100.462.31

Model 100.462.31 Vendor Paul Neuhaus Description Q-REMOTE Exposes action, linkquality Picture

How to use device type specific configuration

simulated_brightness : Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta. The action_brightness_delta indicates the delta for each interval. Example:

simulated_brightness : delta : 20 interval : 200

Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It's not possible to read ( /get ) or write ( /set ) this value. The possible values are: on , off , toggle , brightness_step_up , brightness_step_down , color_temperature_move , color_move , brightness_stop , brightness_move_up , brightness_move_down , color_loop_set , enhanced_move_to_hue_and_saturation , recall_* , scene_* .