Zigbee2MQTT

Easyiot

ModelZB-TTS01
VendorEasyiot
DescriptionThis is a text-to-speech controller that can convert GB2312 Chinese, letters, and numbers into Chinese speech.
Exposessend tts, last received status, linkquality
PictureZB-TTS01

Notes

输入内容

格式备注
普通文本中文-GB2312编码 英文-26个英文字母 数字-0~9例：“谢谢使用”
调节音量[v*]*代表数字0~9，比如设置音量为5发送内容为：[v5]，下发必须包含小写方括号
调节语速[s*]参考调节音量
调节语调[t*]参考调节音量
播放内置铃声ring_**代表数字1-5，比如ring_1
信息提示音message_**代表数字1-5，比如message _1
警示音alert_**代表数字1-5，比如alert _1

1.1 文本标记功能

智能解析常见标点符号，常见多音字、数字。支持常用英文单位（需小写）、特殊数字发音。单句无停顿标点符号句子长度超过50 字将自动切断。

1.2 文本分析功能

支持文本标记，可标记多音字发音、数字发音、短停顿。

1.2.1 多音字标记方式

[=*] 标记前一汉字的拼音

例：空调[=tiao2]调[=tiao2]到三十度

汉字拼音解析为：kong1 tiao2 tiao2 dao4 san1 shi2 du4

其中，拼音格式为拼音+声调，声调数值范围1-5，分别代表（1:阴平2:阳平3:上声4:去声5:轻声）。拼音中ü用字母v 代替，字母均为小写

1.2.2 数字标记方式

[n*]，指定该标记后的数字发音方式，*为1时按数字发音，*为2时按数值发音，*为3时按电话号码格式发音。该标记后必须跟数字才能有效转换

标记文本播放效果
共消费[n2]100元共消费一百元
请拨打电话[n1]95511请拨打电话九五五一一
手机号码[n3]18812341121手机号码幺八八幺二三四幺幺二幺

1.2.3 短停标记方式

[w0]，指定该位置做短暂停顿。

例：欢迎使用[w0]深圳市知易科技有限公司的语音喇叭。

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