Easyiot
|Model
|ZB-TTS01
|Vendor
|Easyiot
|Description
|This is a text-to-speech controller that can convert GB2312 Chinese, letters, and numbers into Chinese speech.
|Exposes
|send tts, last received status, linkquality
|Picture
Notes
输入内容
|格式
|备注
|普通文本
|中文-GB2312编码 英文-26个英文字母 数字-0~9
|例：“谢谢使用”
|调节音量
|[v*]
|*代表数字0~9，比如设置音量为5发送内容为：[v5]，下发必须包含小写方括号
|调节语速
|[s*]
|参考调节音量
|调节语调
|[t*]
|参考调节音量
|播放内置铃声
|ring_*
|*代表数字1-5，比如ring_1
|信息提示音
|message_*
|*代表数字1-5，比如message _1
|警示音
|alert_*
|*代表数字1-5，比如alert _1
1.1 文本标记功能
智能解析常见标点符号，常见多音字、数字。支持常用英文单位（需小写）、特殊数字发音。单句无停顿标点符号句子长度超过50 字将自动切断。
1.2 文本分析功能
支持文本标记，可标记多音字发音、数字发音、短停顿。
1.2.1 多音字标记方式
[=*] 标记前一汉字的拼音
例：空调[=tiao2]调[=tiao2]到三十度
汉字拼音解析为：kong1 tiao2 tiao2 dao4 san1 shi2 du4
其中，拼音格式为拼音+声调，声调数值范围1-5，分别代表（1:阴平2:阳平3:上声4:去声5:轻声）。拼音中ü用字母v 代替，字母均为小写
1.2.2 数字标记方式
[n*]，指定该标记后的数字发音方式，*为1时按数字发音，*为2时按数值发音，*为3时按电话号码格式发音。该标记后必须跟数字才能有效转换
|标记文本
|播放效果
|共消费[n2]100元
|共消费一百元
|请拨打电话[n1]95511
|请拨打电话九五五一一
|手机号码[n3]18812341121
|手机号码幺八八幺二三四幺幺二幺
1.2.3 短停标记方式
[w0]，指定该位置做短暂停顿。
例：欢迎使用[w0]深圳市知易科技有限公司的语音喇叭。
If you have additional technical problems, please email Technical support at support@easyiot.tech