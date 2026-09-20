Miele KM6839
|Model
|KM6839
|Vendor
|Miele
|Description
|KM6839 induction hob
|Exposes
|zone_count, active_zones, hob_power, extractor_demand, zone_0_state, zone_0_power, zone_0_mode, zone_1_state, zone_1_power, zone_1_mode, zone_2_state, zone_2_power, zone_2_mode, zone_3_state, zone_3_power, zone_3_mode
|Picture
Notes
Coordinator endpoint
This hob uses Miele's private Zigbee profile for live telemetry. Some adapters may require coordinator-side support for a Miele gateway endpoint before the hob starts reporting cooking-zone updates.
When the coordinator endpoint is available, the hob publishes per-zone state, power and mode, plus aggregate
hob_power and
extractor_demand values which can be used by MQTT automations, for example to control an extractor fan.